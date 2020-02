GUIdance, Dança em Guimarães

© créditos reservados

10 anos de Festival GUIDANCE, o poder da criação, que nesta edição convoca um grupo de mulheres fortes e 3 homens alinhados com elas, para um programa que pretende olhar para a construção do tempo de uma outra forma e de certa forma largar a ideia linear que muitas vezes tem. Rui Torrinha, diretor artístico do GUIDANCE ressalva esse ponto destes 10 anos, uma edição marcante. Para além das mulheres fortes que anuncia a programação para o GUIDANCE. Há uma que se destaca, pelo convite, para mostrar com mais detalhe o trabalho que faz, este ano é a coreografa Vera Mantero. As estreias sempre foram a marca de cada edição do GUIDANCE, em Guimarães, nesta edição também vai ter estreias, com especial destaque para a criação portuguesa mas também com duas ideias internacionais, que assinalam a dança no mundo. uma mostra alargada da criação coreográfica em Portugal e também no mundo, com a força da criação do GUIDANCE

GUIDANCE, Festival Internacional de Dança Contemporanea, começa hoje, quinta feira 6 de fevereiro de 2020, em Guimarães e fica até 16 de Fevereiro.