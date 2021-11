Guimarães Jazz 30 anos

© créditos reservados

Começa hoje, 11 de novembro de 2021, O Guimarães Jazz, o jazz volta à cidade, 30 anos depois.

São trinta anos de Festival Jazz de Guimarães, e ainda a sacudir a pandemia, o jazz volta à cidade e quer ter uma dimensão do mundo, música que tem origem indiana, ou alemã, norte americana, suíça, francesa, do Porto Rico, do Chile, da Malásia ou de Portugal. Ivo Martins o diretor artístico do Guimarães jazz fala na mudança que aconteceu e que foi acontecendo nos últimos tempos, a qualidade geral é mesmo muito alta, mesmo que a música seja no fundo a mesma.

O mundo também se junta para tocar jazz, como o trio de abertura, talvez impensável noutra altura

pianista norte-americano de ascendência indiana Vijay Iyer. O concerto inaugural do Guimarães Jazz é um exemplo paradigmático de como a expressão multicultural, baseada no cruzamento de diferentes heranças culturais e musicais, se tornou a tendência dominante na cultura contemporânea. No novo trio do extraordinário pianista Vijay Iyer, formado também pela baixista malaia Linda May Han Oh e pelo baterista norte-americano Tyshawn Sorey, dois excelentes músicos da cena jazzística nova-iorquina, os elementos culturais cruzam-se para dar origem a uma música polirrítmica e poli-harmónica que tenta sintetizar as forças da ordem e do caos envolvidas no tumultuoso processo de gestação de um novo mundo híbrido.

Esta é a abertura, mas há mais, em duas semanas de jazz, de novo em palco, também portugueses, cada vez mais ideias portuguesas estão no Guimarães jazz e Ivo Martins considera que são cada vez mais importantes.

O Guimarães Jazz vai ter, como sempre a casa no Centro Cultural Vila Flor, mas também tem saídas para o Centro Internacional das Artes José de Guimarães e ao Convívio Associação Cultural, nas próximas duas semanas.

30 anos de Guimarães Jazz, começa hoje às 7 e meia da tarde e fica até 20 de novembro.