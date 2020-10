Guimarães suspende espetáculos em todos os equipamentos culturais

A situação epidemiológica que atualmente se verifica no concelho obriga a adoção de regras mais restritivas © Miguel Pereira/Global Imagens

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, determinou este domingo a suspensão temporária dos espetáculos programados para todos os equipamentos culturais do concelho, informou o autarca em comunicado.

A diretiva vai vigor "até que a Proteção Civil Municipal, na qual têm assento as autoridades de saúde e de segurança, ouvidas as entidades gestoras dos equipamentos municipais que acolhem espetáculos, conclua das medidas a tomar", adiantou Domingos Bragança.

A posição foi tomada "em face das notícias e imagens" sobre um espetáculo realizado no Multiusos de Guimarães, promovido pela Cooperativa Tempo Livre, que sugeriram despeito pelas regras de segurança sanitária associadas à Covid-19.

No caso concreto, refere o autarca, a sala tem uma capacidade para 2466 lugares e foram ocupados 964 lugares correspondendo a 40% da lotação, pelo que se "cumpriu o plano de contingência" aprovado pelas autoridades de saúde.

"Contudo, a situação epidemiológica que atualmente se verifica no concelho obriga a adoção de regras mais restritivas do que aquelas que atualmente estão previstas no quadro legal aplicável a estas situações", reconhece Domingos Bragança.

O município de Guimarães, no distrito de Braga, regista 1417 casos confirmados de infeção pela Covid-19, segundo dados da Direção-Geral de Saúde reportados a sábado.

Portugal contabiliza ainda pelo menos 2080 mortos associados à Covid-19, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo.