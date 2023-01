Guloseimas, não se vendem aqui!

© Filipe Ferreira

Tudo começa até bastante inocente, talvez até tranquilo demais. Uma loja de gomas, que é da Maria, Zeca, é um novo cliente, que quer comprar guloseimas, mas a única coisa que a loja vende, não tem, gomas. Gonçalo Botelho, encena este espectaculo, onde as personagens não se encontram por aí na rua, mas o Zeca pode de alguma forma ser um de nós.

Estamos de fato dentro de uma tenda chapitô, talvez não seja propriamente um circo, talvez seja um carrossel mágico. onde tudo pode acontecer de um momento para o outro, rápido e carregado de cores.

No final pode ser, de uma outra maneira, não se pode levantar, agora esta ponta do pano, neste caso de tenda de circo, mas no final tudo muda, é o final que dita tudo o resto.

Inesperadamente num loja de gomas, há afinal de tudo, menos...gomas

Direcção| Gonçalo Botelho;

Interpretação | Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Egito,

Miguel Galamba, Rogério Vale;

Música e espaço sonoro | Miguel Galamba;

Desenho de Luz | Paulo Graça e Rogério Vale;

Figurinos | Francisco Sampaio

com assistência de Beatriz Mestre Costa e Rita Madeira;

Maquilhagem | Frderico Botta;

Cenografia | Teatro Bastardo;

Produção | Teatro Bastardo;

Estrutura apoiada por | Oeiras Valley - Município de Oeiras.

M/16

Duração | 50 min

Estreia | 23 de Julho 2021 - Festival Try Better, Fail Better´21 no Teatro Taborda, Lisboa.

Espectáculo criado no âmbito da Open Call - novos criadores do Teatro da Garagem.

Guloseimas, do Teatro Bastardo, estreia na casa do Teatro da Comuna, na Praça de Espanha, em Lisboa, amanhã, quarta feira e fica até domingo dia 15.