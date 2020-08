Há árvores em Lisboa com olhos gigantes. O que significam?

Luke Egan e Pete Hamilton são reconhecidos entre os artistas internacionais de arte urbana por serem pioneiros com esculturas insufláveis © DR

Por Cátia Carmo 28 Agosto, 2020 • 23:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É provável que, até ao dia 29 de setembro, no percurso entre o Saldanha e o Cais do Sodré, se cruze com algumas árvores com olhos gigantes. Fazem parte da obra de arte insuflável "Outro Olhar", composta por dez pares de olhos feitos a partir de tecidos especiais recicláveis e insuflados com ar natural.

Estes olhos que vão andar a intrigar os lisboetas são da autoria dos artistas britânicos Luke Egan e Pete Hamilton, conhecidos como Filthy Luker & Pedro Estrellas e reconhecidos entre os artistas internacionais de arte urbana por serem pioneiros com esculturas insufláveis cujo objetivo é a reflexão sobre o impacto humano no meio ambiente.

O objetivo desta iniciativa, além de querer chamar a atenção para as árvores da capital, é assinalar o facto de Lisboa ser a Capital Verde Europeia 2020.