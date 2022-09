Há MAR em Sines

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 22 Setembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a M.A.R., que começa hoje em Sines, um mar de artes de rua, espalhadas pela cidade, no centro histórico, na avenida da praia, nas praças, junto ao castelo, é também o regresso da Mostra de Artes de Rua, onde, assinala a diretora artística da Mostra, Julieta Aurora Santos, onde regressa agora à rua, com gente, com muitas ideias.

Espetáculos e propostas, de teatro, música, dança, performance, instalação são todos pensados e trabalhados para a rua, para o espaço público.

Há aqui, também na M.A.R., Mostra de Artes de rua, considera Julieta Aurora Santos, como que um novo encontro com a cidade de Sines, voltar à rua, assumir a cidade, que é agora industrial, mas que já foi outras coisas, entre o turismo e a pesca.

No programa até domingo, há muito para acompanhar: P-Acto Idiota, de Hermanas Picohueso, que de Espanha, esta quinta feira, 22 de setembro, e A Voz Humana, do Teatro do Elétrico e Palaphita de Pia CRL, de Portugal, na sexta feira, 23 de setembro. No sábado 24, dia de encerramento, música com Surma e Farra Fanfarra, e a companhia de circo-dança do Reino Unido com o espetáculo: Smashed, de Gandini Juggling.

As ruas de Sines cheias até ao fim de semana, espetáculos sem bilhete, de entrada livre com cerca de uma centena de artistas.

Mostra de Artes de Rua em Sines, de hoje, quinta feira, 22, até sábado, 24 de setembro.