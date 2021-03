© créditos reservados

Sete anos de uma ideia que é levar uma outra música, aos fins de tarde à Casa da Cerca a olhar o Tejo em Fundo, Sérgio Milhano da produtora Ponto Zurca sempre quis fazer esta proposta de trazer estes concertos com novas propostas a Almada, e à Casa da Cerca, lugar de privilégio para os finais de tarde. Esta foi a ideia inicial, que prevalece em 7 edições, e para além dos concertos de meia hora, nos museus ou exposições, há os concertos ao pôr do Sol, com propostas, muitas as estrear, como ai ser o primeiro a 19 de junho, Victor Zamora y sexteto cuba apresentam Gracias, compay!

. Junho, julho, agosto e setembro o verão em Almada vai ter concertos ao pôr do Sol com várias ideias de música, num programa feito por Sérigo Milhano, com coisas novas, com o Tejo em Fundo a partir da Casa da Cerca em Almada, música ao pôr do sol,

> 18 MAIO - Dia Internacional dos Museus / Dia Internacional do Fascínio das Plantas

BRAIMA GALISSÁ



CONCERTOS AO PÔR DO SOL



Acontecem habitualmente no Parque de Escultura e convidam a desfrutar, ao final do dia, da bela vista sobre o Tejo acompanhada de música.



> 19 JUNHO

VICTOR ZAMORA Y SEXTETO CUBA APRESENTAM GRACIAS, COMPAY!



> 26 JUNHO

LULA PENA



> 31 JULHO

AMAURA



> 28 AGOSTO

LISBOA STRING TRIO



> 25 SETEMBRO

FRED

Ciclo Há Música na Casa da Cerca em Almada, o verão todo, mas já a partir de maio.