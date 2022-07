Há Sons de Verão nas noites de Oeiras até 10 de julho

The Beach Boys © Wikimedia Commons (arquivo)

Por Miguel Fernandes 01 Julho, 2022 • 10:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

The Beach Boys vão estar, esta sexta-feira, 1 de julho, na abertura do Festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley. Até dia 10, são sete noites de espetáculos e agora com a novidade do palco Nortada.

Mas logo a começar, as atenções vão estar centradas no palco principal onde se vão ouvir os sons de "Sixty Years of The Sounds of Summer", nome que os norte-americanos deram à tournée que vai passar por Portugal logo na abertura do Festival Jardins do Marquês. Mas vai haver música também no palco novidade da segunda edição do festival. O palco Nortada começa (sempre) com uma Roda de Dois e por lá vai passar ainda uma outra banda mítica da música portuguesa: os Taxi.

Conheça a programação do Festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley 00:00 00:00

O samba e a bossa nova sempre no início da música ao vivo nos Jardins do Marquês que, no dia 3, vão ter o calor do som de grandes nomes da música angolana e cabo verdiana; Lura na primeira parte de Paulo Flores que vai ter como convidado especial Bonga.

No dia 5 é a tournée do álbum "Portas" de Marisa Monte que vai estar em destaque no festival, que vai contar com o uruguaio Jorge Drexler na primeira parte e Dandara Modesto, brasileira radicada na Suíça a brilhar no intervalo entre Drexler e Marisa Monte.

No dia 7 há tons de fado, jazz e outras músicas com Elas e O Jazz no palco Nortada e com outras duas portuguesas no palco principal; Maro, recentemente vencedora do festival da Eurovisão e Carminho, um nome já consagrado da nossa música tradicional.

No dia 8 estão garantidos clássicos da música pop em versão acústica com os Nouvelle Vague que vaõ ter na primeira parte os Gilsons, filho e netos de Gilberto Gil.

Dia 9 será a vez de Gregory Porter, estrela norte americana do Jazz, Soul e Blues, já com dois Grammy no currículo, e uma primeira parte com José Cid numa versão Acid Jazz Project.

Para o último dia do festival Jardins do Marquês, em Oeiras, dia 10, fica um desfilar de festa de brasileiros com Seu Jorge e Daniel Jobim a cantar Tom Jobim, primeira parte com o projeto Rua das Pretas de Pierre Aderne, e pelo meio ainda o "Senhor Samba do Trabalhador" Moacyr Luz, com uma roda de samba entregue ao histórico carioca.

Uma celebração para o final do festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley. Toda a programação aqui.