Há um Abutre Homem em Vila Real

Tudo começa com um desafio da organização não governamental: Palombar, que tem feito trabalho de conservação de aves necrófagas, como são os abutres, tanto em Portugal como em Espanha Sérgio Agostinho, da Peripécia Teatro aceitou de imediato o desafio. Lançada a ideia de criar este espetáculo, que mostrasse uma outra maneira de olhar os abutres, Sérgio Agostinho e a companhia chegaram a uma nova espécie, um homem abutre, ou um abutre Homem. Esta é uma espécie de ave rara, que quase de certeza seria marginalizada, como são os abutres, ou como são todos os que se movem de modo diferente, um ensaio para verificar como todos agem diante da diferença. Com música ao vivo, com dois músicos em palco, evoluem as aves, necrófagas. Em Portugal e Espanha estão a quase totalidade dos abutres na Europa, e eles também vivem aqui.

Ensaio dos Abutres, da Peripécia Teatro, estreia esta sexta-feira, 25 de setembro, no espaço A Cena em Vila Real.