Há um folar gigante que todos podem provar na Guia

Na Fábrica da pastelaria Campina, em Loulé, saem diariamente dezenas de folares do forno. Mas ali, no sábado à noite, véspera do domingo de Páscoa, há um folar especial que começa a ser preparado. "Por volta das 21h30/22h00 começamos a amassar", revela o dono da fábrica. "Entre fazer, ir para o forno e tudo, é um folar que leva umas 7 a 8 horas", adianta.

Com 78 anos, a pastelaria de Eugénio Fonseca confeciona há 19 anos um folar gigante que, no domingo de Páscoa, é colocado no Polidesportivo da Guia. Um doce que a junta de freguesia do concelho de Albufeira dá a provar gratuitamente aos milhares de visitantes que ali se deslocam. O desafio para a tarefa foi feito pelo anterior presidente da junta ao proprietário da fábrica de Loulé. Eugénio lembra o que respondeu na altura: "Eu faço o folar, mas não compro a forma porque ela é mais cara do que o folar", diz a rir.

Todos os anos a enorme forma é montada e desmontada após a confeção do doce. Está dividida em três partes que no final são unidas para fazer este folar que ultrapassa os 200 quilos. O proprietário da fábrica revela que ele é concebido com uma receita especial, passada pela mãe de uma antiga funcionária. Leva, entre outros ingredientes, 120 ovos, 30 quilos de massa de pão, 7,5 quilos e meio de margarina, 4 quilos de banha, 40 litros de leite, e assim por diante. Tudo em grandes quantidades. O folar doce agrada a todos por conseguinte, em receita ganhadora não se mexe. "A gente às vezes inventa e estraga, é melhor continuar com o que é bom", afirma, a sorrir.

O presidente da junta de freguesia da Guia lembra que esta prova do folar só parou durante a pandemia e mesmo nessa altura, foram distribuídos porta a porta alguns folares.

De resto, nos domingos de Páscoa a tradição repete-se anualmente. "É um momento muito agradável, de partilha, e recebe muita gente", conta Dinis Nascimento. À freguesia acorrem milhares de pessoas que, de acordo com o autarca, almoçam na zona e acabam por ficar para provarem o folar durante a tarde. A festa este ano terá música e animação pela tarde fora.