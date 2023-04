Há um Verão Azul no Algarve

© Créditos Reservados

É o Festival Verão Azul, que junta as muitas artes performativas. É a 11ª edição mas o co curador Daniel Matos, que faz esta ajuda na curadoria de Ana Borralho & João Galante, quiseram fazer de alguma forma um regresso ao inicio, onde arte na primeira edição do festival era, foi mais under ground, mais exploratória.

O som é aqui a linha que tudo úne, embora Daniel Matos assegure que não há aqui um tempo, é de facto o som, como aqui na rádio que de alguma forma tem a forma geral da programação.

Tânia Carvalho, Félicia Atkinson, Sh!t Theatre, Hetta,

Tami T em estreia em Portugal, Nídia, Odete, entre outras propostas.

Um Festival no Algarve para trazer concertos, performances, festas, exposições, poesia e cinema,

para um Verão Azul.

o todo, de 6 a 16 de Abril, são cerca de 22 propostas, algumas com apresentação em ambas as cidades, onde se contam quatro concertos, cinco performances, quatro noites de clubbing, quatro sessões de cinema, uma exposição, um momento de dança, um slam de poesia, duas conversas e ainda o lançamento de uma publicação.

Festival Verão Azul a partir de hoje, 6 de abril, em Lagos e depois em Loulé, sempre em Abril.