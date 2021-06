Hamster Clown, no seu labirinto.

© Estelle Valente

Hamster Clown, é espetáculo sem texto, cheios de efeitos sonoros e visuais. Em palco, levam-nos para um universo retro-futurista, em tons de verde-jardim, onde não faltam estátuas renascentistas, mas também polvos gigantes, enxames de abelhas, corujas assustadoras e aspiradores endiabrados.

Ricardo Neves Neves, não escreveu uma palavra para o texto mas no fim tinha dezenas de páginas para este espetáculo com o performer Rui Paixão.

É uma história clara, mesmo que balance entre o riso e o terror, entre o nonsense e o sentido da vida, entre o teatro, a dança e a performance, e como todas as histórias, aquelas histórias, começa com: era uma vez, num tempo que não poderemos saber, naquela fase da evolução entre o o rato e o homem, um ser fechado no seu próprio labirinto.

É uma tragicomedia em tons de verde-jardim, onde não faltam estátuas renascentistas, mas também polvos gigantes, enxames de abelhas, corujas assustadoras e aspiradores endiabrados, é para ter medo, Ricardo Neves Neves e Rui Paixão fizeram tudo para que isso aconteça, medo!

Hamster Clown tem os sonhos e os mais profundos pesadelos, de confinamentos e de libertações. E no fundo, pouco ou nada interessa se somos homens ou ratos , ali acabamos todos esfolados.

Hamster Clown, estreou ontem, quarta-feira 23 de junho, no Teatro S. Luiz em Lisboa e fica às 20h00, até 4 de julho, e depois vai em digressão pelo país.