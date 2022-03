Hans Otte, em Festival, agora em Viseu

© Silvia Otte

Depois de Lisboa, Évora e Guimarães, o Festival Hans Otte : Sound of Sounds, fecha esta digressão em Viseu. É uma ideia para mostra a obra do compositor alemão Hans Otte, com a curadoria da pianista Joana Gama e também de Ingo Ahmels, professor, musicólogo, produtor musical, que foi assistente artístico de Hans Otte até à morte do compositor. A proposta da pianista Joana Gama é mostrar em todo o lado a musica de Hans Otte.

O Festival começa esta noite de sexta com um concerto de Joana Gama, para O Livro dos Sons do compositor alemão.

Hans Otte, foi diretor da Rádio Bremen, na Alemanha, durante muitos anos e fez ele próprio muitos festivais de música, de vários generos, não só de música contemporânea. O Festival em Viseu encerra a 8 de abril com a estreia mundial de um teatro musical, J-CHOES - J'ai faim é uma obra do novo teatro musical escrita em parceria por Ingo Ahmels e Lou Simard. Cheia de humor poético e lúdico, J-CHOES (JC para John Cage, HO para Hans Otte, ES para Erik Satie) conta uma história simpática e calorosa com um subtexto sério, mas cujo conhecimento não é necessário para a apreciação da peça. Tem ao longo da peça, de forma despretensiosa, referencias da história musical do século XX, desde Erik Satie e Arnold Schoenberg a John Cage e Hans Otte.

Há ainda no Festival duas instalações sonoras, e ainda partituras e desenhos de Hans Otte, com fotografias biográficas da filha do compositor alemão.

Festival Hans Otte : Sound of Sounds, no Teatro Viriato, em Viseu, começa hoje, sexta feira 4 de março e vai até 8 de abril.