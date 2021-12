Hantígona, Junta todos, Antígona, Laios, Édipo

© créditos reservados

São trinta anos de teatro, da Companhia de Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, e estreou a primeira peça de todos neste dia 6 de dezembro, e hoje vai estrear uma nova peça, "Hantígona" de Guillhermo Heras, que junta várias peças, daí ser "Hantígona" com um agá.

Uma mistura onde são convocados: Laio, Édipo e claro Antígona, mas também Creonte, mas agora, Creonte, porque estamos nesta época contemporânea é um tecnocrata, um CEO, de uma qualquer grande companhia.

Todos se juntam nesta "Hantígona", com um agá, no inicio, com esta família desfuncional. Ricardo Simões, director do teatro do Noroeste, sublinha esta ideia de ter no mesmo dia da estreia, há trinta anos, uma nova maneira de marcar este aniversário, com esta data redonda, de 30 anos de teatro, mas não perdendo de vista a ideia de ter um teatro para todos.

Olhar para o que há-de vir, um futuro de teatro, com este alicerce de 30 anos, mas também que parte esta segunda feira dos clássicos gregos reescritos por Guilhermo Heras.

Texto, Encenação e Espaço Cénico Guillermo Heras, Tradução Alexandra Moreira da Silva, Figurinos e Adereços Bernardo Monteiro, Movimento Isabel Barros, Coralidade Vítor Lima

Interpretação

Alexandre Calçada, Ana Brandão, Ana Perfeito, Alexandre Martins, Elisabete Pinto, Joana de Viana, Pedro Almendra, Tiago Fernandes

Música ao Vivo Bruno Guia Assistência de Encenação Elisabete Pinto Desenho Gráfico Rui Carvalho Construção de Cenário

Carlos Generoso, Chico Pires, José Esteves, Manuel Costa, Adriel Filipe, Bruno Ferreira

Apoio de Adereços Adriel Filipe, Liliana Barbosa, Apoio à Confeção Manuela Seixas

Agradecimentos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, Teatro Nacional de S. João

Coprodução

Teatro Nacional de S. João

Hantígona, de Guillermo Heras, estreia esta noite, às 9 com o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana estreia a, nos 30 anos da companhia, em Viana do Castelo.