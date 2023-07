Harry Styles em Algés condiciona trânsito esta terça-feira. Veja limitações que começam de manhã

© Ben Stansall/AFP (arquivo)

O concerto de Harry Styles, agendado para esta terça-feira no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, vai obrigar a cortes no IC17-CRIL e na Avenida Marginal, bem como a alguns condicionamentos rodoviários, a fim de salvaguardar a segurança das 60 mil pessoas que vão estar presentes no evento.

O comissário da PSP Artur Serafim explica, em declarações à TSF, que os cortes rodoviários começam esta terça-feira às 22h00.

"Há cortes nos dois sentidos do IC17-CRIL entre o nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília, entre as 22h00 do dia 18 [esta terça-feira] e as 02h30 do dia 19 de julho [quarta-feira]. O corte da Avenida Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés é entre as 22h00 de dia 18 e as 02h00 do dia 19 de julho", avançou.

Haverá ainda alguns constrangimentos na circulação rodoviária na "Avenida Brasília, Avenida Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem e no viaduto do IC17-CRIL-Algés com a Praça D. Manuel".

Como alternativa, Artur Serafim explica que os fãs do músico britânico podem circular "pela A5, EN117 em direção a Belém e EN6-3 em direção ao Alto da Boa Viagem". Ainda, o Complexo Desportivo do Jamor é apontado como o local ideal para o estacionamento, sendo que esta "será a zona mais perto para as pessoas se deslocarem para o concerto".

É ainda recomendado a utilização de transportes públicos e a deslocação atempada, bem como o respeito pelas normas em vigor.

"Estamos preparados para as pessoas se deslocarem em bem e se divirtam. Obviamente que vão haver normas de acesso, há objetos proibidos. As pessoas só têm de cumprir e é mais um evento musical este verão para as pessoas se divertirem e a polícia espera que as pessoas se divirtam e respeitem as normas em vigor", sublinhou ainda o comissário da PSP.