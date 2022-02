Hipólito de Eurípides, de volta a Almada

© créditos reservados

Hipólito, é o filho bastardo do pai Teseu e de uma amazonas, expulsa de Atenas. Essa condição de bastardo marca-lhe a vida. Nesta segunda encenação, Cláudio da Silva, que é Hipólito, olhou mais para essa maneira de ser, da falta da mãe, e de um amor incondicional pelo pai.

Hipólito é a tragédia grega em pleno. Hipólito filho de Teseu, ama a deusa da caça Ártemis, mas Afrodite, deusa do amor, fica transtornada com este amor e quer vingar-se. Então, faz com que Fedra, a madrasta de Hipólito, mulher de Teseu, se apaixone pelo enteado, contra vontade dela, mas possuída pelo feitiço de Afrodite, Fedra passa a amar Hipólito. Revela, mais tarde, em confidência à aia, que está apaixonada por Hipólito. Fedra, rejeitada pelo enteado, suicida-se, mas deixa uma carta, ao pai Teseu, onde Fedra acusa Hipólito, de a ter violado. Furioso, Teseu expulsa o filho, condenado ao exílio. Hipólito na viagem de saída de Atenas morre, e é durante esta morte de Hipólito que Ártemis diz toda a verdade ao pai Teseu, mas já nada pode ser feito.

É o amor ao pai que mais doí a Hipólito, um amor imaculado.

Eurípides foi o último dos três grandes autores trágicos da Atenas, na verdadeira tragédia grega, com todos os momentos da humanidade ainda hoje, como se o mundo, para os humanos nunca de facto tenha verdadeiramente mudado.

O desejo amoroso de uma madrasta pelo enteado, continua a ser um tema polémico ainda hoje, como já era no tempo em que Eurípides escreveu Hipólito. A peça tem ainda outros temas, como a posição social da mulher, a acção humana diante do divino, a inocência, a arrogância e a injustiça. No entanto, de acordo com Fernando Zorrer, "em nenhum momento o tragediógrafo assume uma posição moralista, preferindo contrapor diferentes pontos de vista. "Eurípides questiona-nos sobre se Fedra será a responsável pelo desenlace trágico: não serão antes os deuses, ou o próprio Hipólito, ou até Teseu, os culpados?".

Texto de Eurípides, Encenação de Rogério de Carvalho, Tradução Fernando Zorrer, Cenografia José Manuel Castanheira, Figurinos Mariana Sá Nogueira, Luz Guilherme Frazão, Som Daniel Mendrico

Interpretação Anabela Ribeiro, Carolina Dominguez, Cláudio da Silva, Elsa Valentim, Joana Francampos, Marques D"Arede, Miguel Eloy, Pedro Fiuza, Sofia Correia e Teresa Gafeira

Voz e elocução Luís Madureira, Assistência de encenação Carolina Dominguez

Hipólito, está agora em cena no Teatro Municipal de Almada, Joaquim Benite, estreou na sexta feira e agora fica quarta e domingo às 4 da tarde, e de quinta a sábado às 9 da noite