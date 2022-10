Hoje grita-se, um festim de leituras

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 14 Outubro, 2022 • 07:30

A leitura, no teatro é a primeira ferramenta, em conjunto para que o texto comece a ter vida, nas vozes das personagens e para lhe medir o peso, a textura e o som das palavras. Filipe Abreu é um dos diretores artísticos, em parceria com Miguel Maia, da companhia Cepa Torta e destaca essa ideia de um texto dito começa a ser teatro, pelo tom que ganha, também muito perto do teatro radiofónico, embora neste caso, todas as didascálias são também enumeradas.

Um grupo de atores, para este festim de leitura nomes André Gago, Cucha Carvalheiro, João Pedro Mamede, Sandra Faleiro, João Vicente, Nádia Yracema, mas também Miguel Maia e Filipe Abreu onde apresentam 5 textos de 5 peças e ainda fizeram um convite à companhia filho do meio para trazerem Shakespeare.

As leituras começam nas Bibliotecas Municipais, com o texto As Presidentes de Werner Schwab, uma brincadeira à vida e ao esquecimento que põe em causa o mundo contemporâneo, através das conversas aparentemente triviais de três mulheres de meia-idade.

Leituras em vários sítios da cidade de Lisboa, Centro Cultural de Belém, Teatro Nacional D. Maria II e as Bibliotecas Municipais Palácio das Galveias, Marvila e Alcântara, em Lisboa.

Festim de Leituras, Hoje Grita-se, começa hoje, sexta-feira 14 de outubro, na Bibliotecas Municipal Palácio das Galveias, em Lisboa e continua até 4 de dezembro.