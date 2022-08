Hospital de campanha dos bombeiros e mais de cem seguranças cuidam do "Couraíso"

Lola Pereira, natural de Paredes de Coura, já ouviu música no festival da terra, que decorre até amanhã na praia fluvial do Taboão. Este ano, integra a equipa de mais de 100 elementos que garantem segurança no recinto e na área envolvente. Com o walkie-talkie ao peito, Lola ocupava estes dias o posto à entrada do hospital de campanha, instalado pelos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, junto ao rio, à entrada do parque de campismo principal.

"Vivo o festival desde 1998. Comecei a vir todos os anos. Já trabalhei noutras funções vários anos. Já fui dos gelados, das gomas, do café, de tudo. Adoro trabalhar aqui. O ambiente é fantástico, tanto que estou cá outra vez, desta vez como segurança", contou, referindo que, nesta edição já esteve na zona da restauração e passou para a entrada do posto de emergência, montado pelos bombeiros.

José Alves, presidente daquela corporação, deu a conhecer à TSF o espaço do hospital de campanha com médicos, enfermeiros, salas para doentes críticos, de atendimento geral e de observação. E onde estão também a postos para operar, viaturas para transporte de doentes e de socorro a incêndios. Segundo José Alves, o corpo de bombeiros courense tem ainda empenhados no socorro pré-hospitalar cerca de 63 operacionais, em permanência.

"No hospital de campanha, estão sempre, no mínimo, 35 pessoas, e depois temos três, quatro equipas espalhadas pelo recinto", contou, referindo: "Estamos na máxima força. São dias de muito trabalho. Não são ocorrências graves. São tudo pequenas coisas, mas que tem de ser atendidas e que podem vir a ser graves se o socorro não for feito atempadamente".

Os Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura assumiram o posto de emergência no festival em 2014 (até ali estava entregue à Cruz Vermelha), após entrada de José Alves como presidente e, de acordo com o próprio, "as coisas tem corrido sempre bem".

"Não temos tido nada de maior", afirma.

E assim, o festival, cuja 28.ª edição entra esta sexta-feira na reta final, continua a ter todos os motivos para ser o tal "Couraíso". "Movimenta muitas pessoas, muitas culturas, gentes de vários estratos sociais e que aqui não se distinguem. É tudo gente que está na mesma onda", conclui José.

Em cartaz estão esta sexta-feira, penúltimo dia da edição 2022, Baleia baleia, baleia, Arlo Parks, Boyharsher, Kellylee Owens, Arp Frique & Family, Tysegall & Freedmom Band, The Blaze, Ata Kak Live Band e Mall Grab.