"Humanorama", um festival digital do Rock in Rio para refletir sobre a sociedade atual

O Rock in Rio está a promover ao longo desta semana o projeto "Humanorama", conversas para inspirar novas perspetivas e ideias para um mundo mais humano.

A iniciativa é gratuita, 100% online e acontece simultaneamente em Portugal e no Brasil. Nos palcos virtuais, ou seja, nas redes sociais, vão estar juntos artistas, influenciadores, empresários, executivos e académicos.

Entre eles, estão Agir, Zezé Motta, Chimamanda, Flávio Canto ou Adriana Carranca, num total de 200 dinamizadores. Serão mais de 80 horas de conteúdos, entre workshops, lives, debates e reflexões sobre a sociedade atual.

Agatha Arêas, vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio, explica em comunicado que a ideia surge para "inspirar, provocar reflexões, estimular a aprendizagem e explorar a relação com o próximo".

O festival digital pode ser acompanhado em rockinriohumanorama.com e nas redes sociais do Rock in Rio.