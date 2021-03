Humor Britanico em Comédia de Bastidores

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 01 Março, 2021 • 08:00

Para uma comédia são precisas muitas palavras, muito engenho, movimentação e "deixas", do texto, no sitio certo. É este o caso do britânico Alan Ayckbourn, um homem que faz a vida com divertimento teatral. Esta encenação, de volta, em versão on line, é uma pareceria entre o S.João a Assédio e o Teatro S.Luiz , que faz juntar os dois encenadores, João Cardoso e Nuno Carinhas, e para esta comédia, Nuno Carinhas destaca o refinado humor britânico, com todos os truques e todas as experiências feitas. Comédia de Bastidores já esteve no Porto em 1997, regressa agora, escrita para uma certa sociedade da conservadora Margaret Thacther, a dama de ferro, que parece que voltar de novo. Três ceias de Natal para os três atos, onde de festa têm pouco. É um humor sem piedade de uma certa ideia de sociedade, mas também ternurento, como só Natal pode ser, divertido é a palavra, que nem sempre combina. Estreou a um de outubro do ano passado, ainda a caminho do Natal, agora já estamos longe e ainda com a pandemia a fechar os teatros, pode ser diferente? Pode, mas a comedia, estará lá sempre, impiedosa.

Comedia de Bastidores, regressa ao Teatro Nacional S. João, em transmissão on line, quarta às 9 da noite e fica até terça 9 de março.