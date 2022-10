Idéias Ibéricas de Portugal e Espanha, em palco

© Créditos Reservados

Solos Ibéricos, vai encher cada fim de semana agora de outubro e até final de novembro, com aqueles a que chamam artistas emergentes, mas também artistas de outros tempos. Esta é a segunda edição do Festival e Rita Costa, que assume a direção acredita que este é o caminho, dar palco a artistas, sejam mais novos ou já com mais palcos.

Mecha Show You", da Cia. Jimena Cavalletti, Espanha, uma peça que fala sobre o sucesso e o fracasso; "Os qu"emigraRAM", da OITO (Oficina de Ideias das Terras do Oeste - Associação Cultural) Portugal e "Samotracias", da Mákina de Cena Portugal, ambos que falam sobre diferentes perspetivas da emigração; e "Trilla", da companhia La Phármaco Espanha, o resultado do encontro entre Le Parody e Luz Arcas, uma indagação entre os mundos que partilham, o folclórico e o eletrónico.

Ligar Portugal a Espanha, com estes intercâmbios, entre artistas que podem estar num e noutro lado, e trazer mais gente ao teatro Ibérico, daí o programa ter espetáculos de várias formas.

Público que também passa por espetáculos para crianças, como aconteceu na primeira edição e agora regressa essa ideia, de espetáculo para todos, mas onde as crianças são o público favorito.

Solos Ibéricos é esta ideia de festival, que quer passar esta fronteira entre estes dois países que mais do que vizinhos partilham e podem partilhar ainda mais os muitos palcos.

Festival Solos Ibéricos, no Teatro Ibérico, em Lisboa, todos os fins de semana até 20 de Novembro.