Il Tabarro, em concerto, no S. Carlos

Do Triprico de Pucccini, Il Tabarro é a mais dramática, Suor Angelica e Gianni Schicchi, óperas em um ato, que hoje vai ter versão de concerto, para Il Tabarro. Num cais de barcos de transporte, um casal vive no barco. A mulher, infeliz de viver ali no escuro do porão, apaixonou-se por um estivador. Elisabete Matos, diretora artística do Teatro Nacional S. Carlos, realça o drama de Il Tabarro, mas também as melodias de Puccini.

É uma versão de concerto, com o coro disposto na vertical para não haver contactos, por causa da pandemia, é uma estreia absoluta, para a voz soprano de Elisabete Matos, neste caso, a voz de Giorgetta, a mulher infeliz do barqueiro.

No final, o marido enganado, triste pela mulher que já não o amava, mata o estivador e mostra o corpo à mulher, fechando o drama de Il Tabarro

Ato do Triplico de Puccini, em versão de concerto, estreia hoje no Teatro Nacional S.cCarlos, em Lisboa, às 20.00h e repete, na quinta dia 20 também às 20.00h e sábado às 16.00h.