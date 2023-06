Imagens inéditas de Amália vão ser expostas em Vila do Conde

Amália Rodrigues © Espólio de Augusto Cabrita/cedência Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema/Herdeiros de Augusto Cabrita

Escondidas durante quase 60 anos, vão agora estar aos olhos de todos: imagens inéditas de Amália Rodrigues captadas pelo olhar do fotógrafo e realizador Augusto Cabrita. Inserida na programação do Curtas de Vila do Conde, a exposição vai mostrar "uma Amália muito mais descontraída, muito mais próxima das memórias de quem com ela conviveu e a brincar, muitas vezes, com a própria câmara".

O mote é dado por Tiago Bartolomeu Costa, comissário da exposição e responsável pela seleção das mais de 100 fotografias que estavam guardadas no espólio da família do fotógrafo barreirense. Retratando os bastidores da rodagem do filme "As ilhas encantadas", de Carlos Vilardebó, estas imagens "são apresentadas num diálogo com aquele que foi o olhar que Augusto Cabrita construiu também sobre a relação que existe sobre as pessoas e os espaços que elas habitam".

De resto, estes registos simbolizam também o início da própria relação entre Augusto Cabrita e Amália Rodrigues. "O encontro com o fotógrafo e realizador Augusto Cabrita é absolutamente fundamental para a construção da imagem futura da fadista, vai ser Augusto Cabrita a assinar as fotografias que farão as capas dos discos 'Vou dar de beber à dor', 'Fado português' ou 'Amália/Vinicius', que são discos que mudaram também o modo como Amália construiu para si a própria história do fado", destaca o comissário da exposição em declarações à TSF.

Amália Rodrigues © Espólio de Augusto Cabrita/cedência Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema/Herdeiros de Augusto Cabrita

Enquanto a novidade é trazer ao público imagens inéditas de Amália, a exposição inserida na programação do Curtas de Vila do Conde mostrará também "um conjunto de máquinas fotográficas e de filmar que Augusto Cabrita utilizou para as captar, uma carta para desalfandegar o equipamento fotográfico e ainda um conjunto de imagens do filme Belarmino, em que Augusto Cabrita depois assinou a fotografia". Além disso, são mostrados um conjunto de títulos feitos para a RTP que contam "uma relação do mar, do rio, da paisagem, de movimentos marítimos e da possibilidade de podermos neles ler uma vida muito mais esforçada e muito menos poética do que aquela que na altura se fazia vender".

Mas as imagens inéditas não ficam por aqui. Tiago Bartolomeu Costa, que é também o responsável pelo projeto FILmar da Cinemateca Portuguesa, revela que a nova digitalização do filme "As Ilhas Encantadas" será apresentada no outono e à qual se vão juntar "imagens inéditas feitas pelo marido de Amália, César Seabra, que já haviam sido depositadas na Cinemateca e que aguardavam apresentação pública".

Em exposição a partir de 8 de julho, a exposição "Augusto Cabrita, o olhar encantado" vai ficar no Teatro Municipal de Vila do Conde até ao final do mês, aproveitando para assinalar não só o centenário do nascimento do fotógrafo, mas também o dia do nascimento de Amália.