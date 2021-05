IndieJúnior Allianz no Porto

© creditos reservados

O confinamento trouxe vários adiamentos mas o Festival vai organizar a agenda de apresentações, mas como sublinha a diretora Jéssica Pestana mantém a programação para famílias nas salas da Casa das Artes, Maus Hábitos e Reitoria da Universidade do Porto.

O IndieJúnior Allianz vai ter no total cerca de 50 filmes que juntam o entretenimento ao lado educativo do cinema para a competição internacional de longas e curtas metragens de produção recente, mas Jessica Pestana garante que a diversão é fundamental para os miúdos a quem se dirige o festival mas também o lado educativo, sem no entanto impor nada.

Hoje a abertura vai ter uma sessão especial no Maus Hábitos e um debate com o título "Não Há Planeta B" no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto.

Ambiente, questões de género, a revolução, assuntos para cinema para jovens, agora no Porto.

O IndieJúnior Allianz , Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto, começa hoje e vai até domingo, 23 de maio.