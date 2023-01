Indie Junior, filmes para crianças, em festival

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 23 Janeiro, 2023 • 07:30

O Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto, começa hoje nas escolas do Porto, para uma edição que vai olhar mais de perto no grande ecrã, a Natureza, com as alterações climáticas, os animais, as relações familiares, na probreza e o aborto. Jessica Pestana, é a voz do Indie Junior Porto e sublinha esta programação, que vai trazer todos estes assuntos, para serem discutidos.

Para além do cinema há também lugar para troca de experiências, com conversas alargadas para todos. O debate como o cinema e arte, podem ser ferramentas importantes para fazer o luto, 26 Janeiro, 11h00, Casa Comum - Reitoria da UP, também a oficina Animação de Recortes, que permite experimentar um dos processos de animação de imagens 29 janeiro, 10h30, Museu Nacional Soares dos Reis, Porto ou a oficina Vamos Imaginar uma Cidade Sustentável?, onde a flora do Jardim Botânico serve como ponto de partida para uma brincadeira sobre a vida natural das cidades 26 janeiro, 14h00 e 18h00, Galeria da Biodiversidade.

Num tempo em que os vídeos curtos, no telemóvel, enchem a maior parte do tempo das crianças e jovens Jessica Pestana, assume que o cinema ainda vale a pena e tem um enorme poder.

Nesta edição do Indie Junior, continuam as sessões de cinema de colo, para bebés e também uma oficina para familias e crianças de 1 e 2 anos, para brincar com o som, a água e a cor.

7ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto, de hoje, segunda feira 23 de janeiro, até 29 de janeiro.