A décima oitava edição do festival de cinema Indie Lisboa arranca este sábado, dia 21 de agosto. Há muito cinema para ver em várias salas da capital até 6 de setembro.

O jornalista Ricardo Alexandre conversou com Francisca Delgado, programadora do Indie Junior, e Carlos Ramos, diretor do Indie Lisboa, que começa por destacar o facto de este ser um festival de cinema em formato 100%.