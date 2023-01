Inês e Pedro, Reinar Depois de Morrer

© Créditos Reservados

Pedro e Inês, olhados do outro lado da fronteira. É a tragédia do amor, contra as razões de Estado, a mais lendária história de amor portuguesa, escrita por um dramaturgo espanhol, Luis Vélez de Guevara e agora encenado por outro espanhol, Ignacio Garcia, foi apenas buscar um terço do texto original.

Pedro é José Neves, com a Inês, Margarida Vila-Nova, quando a vontade do indivíduo fica subalterna com a dimensão do poder.

Um espetáculo que traz para o interior de cada uma das personagens os dilemas e sofrimentos de um amor contra as conveniências.

Cada um, sempre mais débil, é vergado pelas razões de Estado, nem o amor mais puro e apaixonado, consegue vencer essa força maior da supremacia das conveniências.

Texto de Luis Vélez de Guevara

Encenação de Ignacio García

Tradução Nuno Júdice

Adaptação José Gabriel Antuñano

Cenografia José Manuel Castanheira

Figurinos Ana Paula Rocha

Desenho de luz Guilherme Frazão

Voz e elocução Luís Madureira

Interpretação Ana Cris, David Pereira Bastos, Erica Rodrigues, João Cabral, João Farraia, Leonor Alecrim, Maria Frade e Pedro Walter

Companhia de Teatro de Almada e Compañia Nacional de Teatro Clásico

Reinar Depois de Morrer da Companhia do Teatro de Almada, volta ao teatro Municipal Joaquim Benite, e fica de quinta a sábado, às 21h00, e quartas e domingos, às 16h00.