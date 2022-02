Ínfo Maníaco depois do Super Gorila

© créditos reservados

17 anos depois, André e. Teodósio e José Maria Vieira Mendes juntam-se para revisitar uma vida, no Teatro Praga e depois do Súper Gorila, espetáculo, também a solo, em 2005.

Agora André e. Teodósio é outro. Já não quer partir tudo, como foi em Super Gorila, quer agora refletir tudo.

Este é mesmo o ponto de partida para este Info Maníaco, mas a colocação na arte é também a reorganização da ciência à qual foi dando mais atenção: física quântica e neurologia.

Neste caso, em Info Maníaco, também é uma ida guiada dentro da cabeça do ator e do autor e do trabalho que a companhia de teatro Praga tem feito nos últimos anos.

Um ator que em cima do palco fala de si próprio, tanto, que às vezes revela ser tudo menos ele.

É um jogo, uma falsidade, será.

Info Maniaco é também apresentado como um manual de guerrilha, para tempos modernos, é uma apologia do "estar-em-relação", um one man show com um humano a repensar, quem é.

Criação André e. Teodósio e José Maria Vieira Mendes, Interpretação André e. Teodósio, Instalação Bruno Bogarim, Figurinos Teatro Praga, Desenho de Luz Daniel Worm, Sonoplastia Miguel Lucas Mendes, Fotografia promocional Carlos Pinto, Fotografia de cena Paulo Pacheco, Uma produção Teatro Praga, Direção de produção Daniela Ribeiro, Produção executiva Alexandra Baião

Apoio à criação O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo,. Apoio Polo Cultural das Gaivotas |, Boavista / Câmara Municipal de Lisboa, Coprodução Centro Cultural de Belém, A Oficina, Teatro Viriato, Agradecimentos Ana Tang, Jazzy.pt, Joana Barrios, Paula Sá Nogueira, Pedro Faro, Rui Horta, Rita

Info Maníaco, no Black Box, do CCB, em Lisboa, estreia amanhã, quinta-feira, dia 10 de fevereiro, às 21h00 e fica até domingo, 13 de fevereiro.