15 Anos de Rock in Rio Lisboa: a festa é na Torre de Belém

Já passou por Espanha e pelos Estados Unidos, mas foi em Portugal que se consolidou com a Cidade do Rock a ser montada oito vezes no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

A celebração de 15 anos vai acontecer em frente à Torre de Belém com entrada gratuita e um espetáculo diferente por dia. Mas há mais para ver; videomapping projetado na Torre, fogo-de-artifício para recordar sobre o rio Tejo e um palco especial, em forma de guitarra - marca do Rock in Rio - para receber os três espetáculos diferentes nos três dias de festa.

Para além do videomapping na Torre, vai haver fogo de artificio e ainda os espetáculos dos britânicos James, no sábado, e da brasileira Ivete Sangalo no domingo.

O primeiro dia é para lembrar a história de 15 anos de Rock in Rio em Lisboa com Symphonic 15, um concerto sinfónico apresentado e dirigido pelo maestro Rui Massena e que conta com 60 músicos que irão interpretar alguns dos maiores sucessos musicais dos 860 artistas e bandas que já passaram pelo Parque da Bela Vista, ao longo das oito edições do Rock in Rio Lisboa