767 milhas até Bristol. O vinho do Porto em digressão

"767 milhas até Bristol. "É este o lema da nova aventura da Fundação Museu do Douro que, à boleia do projeto musical "Sons Do Douro" e da história do vinho do Porto, vai levar até Bristol e Londres, no Reino Unido, a cultura da mais antiga região demarcada do mundo, tendo como suporte, aquelas que em tempos, foram as viagens do vinho desde a Régua até terras de sua Majestade.

A partir desta quarta-feira e até 10 de de julho, os "Sons do Douro", grupo que usa pipas de vinho para recriar alguns ambientes e tradições sonoras da região duriense, estará em Inglaterra a cimentar as relações históricas com as baquetas numa mão e um cálice de Porto na outra.

"Os pipos do Douro vão-se ouvir em Inglaterra. Desta vez não levam vinho mas sim umas sonoridades que nós achamos que vão encantar as pessoas de Bristol e de Londres", destaca Luís Carvalho do Museu do Douro e responsável do projeto que atraca esta quarta-feira no porto de Bristol onde noutros tempos chegavam as pipas do vinho do Porto.

"Tem um simbolismo muito próprio para o douro porque era um dos portos mais importantes das exportações do vinho do Porto e nós queremos partilhar um bocadinho com as gentes de Bristol essa ligação do vinho e da cultura da região património da humanidade".

Uma ligação que será executada pelo particular grupo "Sons do Douro". "Pipas de vinho, cestos de vindima, enxadas. Esses objetos foram transformados em instrumentos musicais com os quais se cria uma sonoridade muito própria e característica do Douro vinhateiro juntamente com outros instrumentos tradicionais do Douro como a gaita-de-foles, a viola ou o bandolim e é criado um espetáculo que é o que queremos levar às gentes de Bristol (e Londres), acrescenta Luís Carvalho.

O objetivo final é construir um documentário à semelhança do que fizeram em 2017 quando, durante um ano percorreram várias povoações ribeirinhas, desde a foz até à nascente do rio Douro nos picos de Urbión.

E se as pipas desta vez não levam o precioso néctar, ele há de viajar e estar presente com a função que sempre teve salienta Luís Carvalho. "Por limitação só podemos levar 20 litros de vinho mas esperamos que esses 20 litros possam ser o nosso embaixador também nas ruas de Londres e de Bristol".

Estas 767 milhas até Bristol contemplam workshops de música envolvendo tradições locais, uma residência artística com músicos de Folk Music britânicos, concertos e espetáculos de rua. Momentos que serão alargados a Londres, onde esta quinta-feira, dia 4 haverá um concerto em Picadilly, uma das mais famosas praças da capital inglesa.