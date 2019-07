A banda portuguesa atua no segundo dia do Super Bock Super Rock e antes do concerto falou com a TSF.

Por Guilherme de Sousa com Miguel Fernandes 19 Jul, 2019 • 19:28

Mais de trinta mil pessoas estiveram no primeiro dia do Super Bock Super Rock. No regresso do festival à Herdade do Cabeço da Flauta, na Aldeia do Meco, em Sesimbra, Lana Del Rey foi o momento mais aguardado da noite.

Pub Pub

No recinto renovado e diferente dos últimos anos, passaram também pelo palco principal as bandas inglesa Jungle e The 1975 e ainda a cantora norte-americana Cat Power.

Pub Pub

Já nos palcos secundários, houve tempo para ouvir os portugueses Dino d"Santiago, Conan Osíris e Branko.

No segundo dia, Phoenix, Christine and The Queens e Shame prometem trazer notas e sons poderosos ao palco Super Bock Bock. No palco EDP, estarão os Capitão Fausto.

A banda portuguesa revelou à TSF como foram produzidas as músicas do novo álbum. A banda também uma das mais requisitadas para os festivais de verão.