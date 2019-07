Abi Feijó e Regina Pessoa na Casa-Museu de Vilar, em Vilar do Torno e Alentem, em 2014 © Miguel Pereira/Global Imagens

O primeiro fim de semana de julho no Monumental exibe, este sábado, sete filmes dos dois cineastas portugueses , que vão estar presentes no cinema lisboeta e vão falar com o público depois da projeção.

Da autoria de Regina Pessoa vão ser exibidos, a partir das 18h30, "A Noite" (1999), "História Trágica com Final Feliz" (2006), "Kali, O Pequeno Vampiro" (2012) e "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" (2019).

O filme mais recente valeu a Regina Pessoa dois prémios no Festival Internacional de Animação de Annecy 2019 - Prémio Especial do Júri e Prémio para a Melhor Música Original).

De Abi Feijó vão ser exibidos "Os Salteadores" (1993), "Fado Lusitano" (1995) e "Clandestino" (2000). O realizador foi, no início desta semana, convidado a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana, que atribui os Óscares.

Os dois realizadores são cúmplices de longa data, daí o nome da sessão - "Regina & Abi, a Cumplicidade Dos Dias" - uma cumplicidade que também "passa pelo museu de cinema de animação que ambos criaram em Lousada, virado para a pedagogia e para a magia das imagens em movimento que precederam o cinema".