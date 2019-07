A maturidade de Mayra Andrade

© Ivo Pereira/Global Imagens

Nasceu em Cuba, cresceu entre o Senegal, Angola, Alemanha e Cabo Verde. Viveu em França e agora em Portugal, apesar de passar grande parte do tempo pelo mundo em tournée. Antes de chegar domingo a Amarante já atuou, só este mês, em Inglaterra, em França, em Espanha e, depois, em agosto, vai continuar pela Europa e em setembro também nos Estados Unidos.

A estreia em disco foi em 2006 com "Navega" e em 2019 editou "Manga", um álbum que parece revelar uma nova força de Mayra Andrade.

Ouça a conversa com Mayra Andrade, entrevistada por Miguel Fernandes 00:00 00:00

No novo disco Manga há tradição com os ritmos, os ambientes e as histórias de Cabo Verde e de África mas há também modernidade nos sons e nos arranjos dos temas quase todos compostos por Mayra. A compositora admite que foi um risco que correu e que, numa fase inicial, até se sentiu incompreendida. Para além da ousadia dos sons, "Manga" também transpira uma força e uma sensualidade de uma mulher que, 13 anos depois da estreia com Navega, tem algo mais para dizer e uma segurança e maturidade que transbordam nas imagens e na comunicação deste novo disco.

Mayra Andrade vai atuar no último dia do Mimo. A cantora regressa a Amarante e ao festival onde já participou, em 2017, no Baile do Almeidinha com o brasileiro Hamilton de Holanda. Agora, na noite de domingo, vai subir ao palco principal, no Parque Ribeirinho, às 23h, em nome próprio