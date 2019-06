As Histórias que Lisboa Tem

© Estelle Valente/S.Luiz

Todos os espetáculos começam com uma ideia, o que é que querem contar e depois há uma dramaturgia que pode contar uma história ou várias histórias e Natália Luiza parte desta ideia, contar Histórias de Lisboa, desta Lisboa de agora e principalmente de um grupo de atores que há muito fazem parte desta ideia de teatro. Como se fossem vinhetas, quadros de banda desenhada, ideias aparentemente soltas, mas que fazem parte da mesma história mesmo que a banda desenhada seja apenas um traço na ideia. Apesar de tudo a cidade de Lisboa e é de Lisboa que fala este espetáculo não pode ficar a ver o mundo mudar mas é apenas um alerta como que vê passar um mundo que mudou assim de um nada, para um espetáculo com enorme dimensão e muito esforço para juntar muita gente mesmo os de fora do teatro, da Universidade Sénior da Act que forma atores e os antigos alunos do Chapitô. Várias linguagens para uma única linguagem, juntar várias histórias de uma cidade à procura de uma identidade, de uma nova cara, que não seja apenas um cartaz de turismo.

DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO Natália Luiza ASSISTÊNCIA ARTÍSTICA E DESENHO DE LUZ Miguel Seabra ESPAÇO CÉNICO Marta Carreiras FIGURINOS Maria Luiz MÚSICA ORIGINAL E ESPAÇO SONORO Rui Rebelo, INTERPRETAÇÃO Catarina Guerreiro, Catarina Ribeiro, Felipe Oliveira, Filipe Almeida, Joana Silva, Luciano Amarelo, Paulo B., Pedro Caetano, Susana Madeira, Telmo Duarte, Vitor Alves da Silva, com os atores estagiários Andreia Galamba, Beatriz Peixoto, Catarina Berkemeier, Constança Brandling, Filipe de Castro, Filipe Costa Morais, Hugo Teixeira, Margarida Leão, Rúben Brandão, e a participação das alunas da Universidade Sénior de Marvila Cila Ferreira, Dina Félix e Maria Augusta Ferreira. TEXTOS Natália Luiza e Maria Sofia Magalhães INSTRUMENTOS GRAVADOS Bruna Maia Moura (violoncelo), Filipe Rebelo (guitarra portuguesa), Rini Luyks (acordeão) ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Nuno Távora e Catarina Moreira Pires (estagiária) ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA Marco Fonseca ASSISTÊNCIA DE FIGURINOS Rita Osório OPERAÇÃO TÉCNICA Nuno Figueira APOIO GERAL Catarina Pereira e Sara Luzio (estagiárias) REALIZAÇÃO DE MAKING OF Patrícia Poção PRODUÇÃO EXECUTIVA Rita Conduto e Susana Monteiro ASSESSORIA JURÍDICA Diogo Salema ASSESSORIA DE GESTÃO Mónica Almeida DIREÇÃO ARTÍSTICA DO TEATRO MERIDIONAL Miguel Seabra e Natália Luiza. COPRODUÇÃO Teatro Meridional e São Luiz Teatro Municipal

Histórias Lx do Teatro Meridional, estreia amanhã, quarta feira, 5 de junho no Teatro S. Luiz em Lisboa e fica quarta a sábado às 21h00, domingo às 17h30, até 16 de junho.