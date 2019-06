As palavras também são nómadas. O baú literário chega a 44 escolas em Cabo Verde

O tema do nono encontro de escritores da UCCLA é a literatura infantojuvenil. © Pixabay

Não é uma biblioteca itinerante, mas para lá caminha. Na cidade da Praia, em Cabo Verde, os professores de língua portuguesa, fazem chegar os livros às escolas num baú literário. E cada livro é uma nova viagem para os meninos das 44 escolas básicas.

Acompanhados pela guitarra do professor, de livro nas mãos, ou já com a lição estudada para a inauguração de mais uma biblioteca escolar, os alunos, maiores ou mais pequenos, rendem-se às viagens do baú, porque os livros também podem ser tesouros.

Ouça a reportagem da jornalista Teresa Dias Mendes, em Cabo Verde 00:00 00:00

O nono encontro de escritores da UCCLA, na cidade da Praia, começou esta quinta-feira com visitas às escolas... ou não fosse o tema a literatura infantojuvenil.