Associação José Afonso entrega petição para salvaguardar obra de cantautor

No dia em que Zeca Afonso faria 90 anos, a associação com o nome do cantautor vai entregar uma petição no Ministério da Cultura que tem como objetivo salvaguardar e reeditar a obra.

Jorgete Teixeira, da Associação José Afonso, explica que quem quiser comprar um CD de Zeca Afonso nãos encontra em lado nenhum. "Neste momento não é possível resolver a situação e não existe a discografia de José Afonso no mercado", explica, frisando que a classificação da obra de Zeca Afonso como interesse nacional pode resolver o problema.

Petição pode ser um passo importante. Ouça as declarações de Jorgete Teixeira, entrevistada por Filipe Santa-Bárbara 00:00 00:00

A responsável revela que a petição reuniu mais de 100 mil assinaturas, o que pode ser um "pontapé de partida para que a situação se resolva".

Nessa semana, questionado pela agência Lusa sobre este assunto, o Ministério da Cultura, através de fonte oficial, afirmou que reconhecia "a importância da obra de Zeca Afonso", e que estava "a articular e a desenvolver diligências com o representante dos herdeiros de Zeca Afonso para encontrar formas de localizar e preservar os 'masters'".

A obra de Zeca Afonso



José Afonso nasceu em 2 de agosto de 1929, em Aveiro, e começou a cantar enquanto estudante em Coimbra, tendo gravado os primeiros discos no início dos anos 1950 com fados de Coimbra, pela Alvorada, "dos quais não existem hoje exemplares", refere a associação na biografia oficial do músico.



"Voz de um povo sofrido, voz de denúncia, voz de inquietude. Voz sinete da revolução de Abril", como descreve a AJA, José Afonso gravou álbuns como "Cantares do Andarilho", "Traz Outro Amigo Também", "Cantigas do Maio", "Venham Mais Cinco" e "Coro dos Tribunais".



Autor de "Grândola, Vila Morena", uma das canções escolhidas para anunciar a Revolução de Abril de 1974, José Afonso morreu a 23 de fevereiro de 1987, em Setúbal, de esclerose lateral amiotrófica, diagnosticada cinco anos antes.



Nos próximos dias estão previstas várias iniciativas culturais para assinalar o aniversário de nascimento de José Afonso, grande parte delas promovidas pelos diferentes núcleos da Associação José Afonso.



Entre elas conta-se, por exemplo, na sexta-feira, o espetáculo "Como se fora seu filho", em Grândola, com atuações do cantor Francisco Naia e do rapper Xoto, e um concerto dos Cais da Saudade em Setúbal.