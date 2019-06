Até que o Coração Pare

© créditos reservados

Pode ser numa arena ou numa discoteca, lutar, dançar, até cair de cansaço. Mark Deputer, diretor artístico da Culturgest, que conhece o trabalho de Meg Stuart e já viu esta peça, fala nesse sentido de arena, de luta, ou pista de dança, mas essencialmente nas muitas limitações que existem no nosso relacionamento com as outras pessoas, e se pudéssemos alterar tudo? Seis Bailarinos, homens e mulheres e um trio de jazz que vai criando também um espaço para os muitos sons que entrelaçam este relacionamento humano de muito contacto. Nesta peça, ao contrário dos outros trabalhos de Meg Stuart, Mark Deputer o diretor artístico da Culturgest encontra muito humor, é digamos, uma nova característica da coreografa que até agora não tinha explorado, olhar o mundo com uma outra ideia, a coreografa e bailarina Meg Stuart, introduz agora o humor, subtil é certo, nesta peça que traz a Lisboa.

COREOGRAFIA: Meg Stuart, CRIAÇÃO, INTERPRETRAÇÃO: Neil Callaghan, Jared Gradinger, Leyla Postalcioglu, Maria F. Scaroni, Claire Vivianne Sobottke, Kristof Van Boven, MÚSICA AO VIVO: Samuel Halscheidt, Marc Lohr, Stefan Rusconi, MUSICA ORIGINAL POR:Paul Lemp, Marc Lohr, Stefan Rusconi, DRAMATURGIA: Jeroen Versteele, CENOGRAFIA: Doris Dziersk, FIGURINOS: Nadine Grellinger, DESENHO DE LUZ: Jurgen Kolb, Gilles Roosen,DESENHO DE SOM: Richard König, ASSISTENTE DE COREOGRAFIA:Francisco Camacho, ASSISTENTE DE CENOGRAFIA: Giulia Paolucci, ASSISTENTE FIGURINOS: Davy van Gerven, ASSISTENTE DE ENCENAÇÃO: Igor Dobricic, PRODUÇÃO: Damaged Goods, Münchner Kammerspiele, COPRODUÇÃO: PACT Zollverein (Essen), Ruhrtriennale - Festival der Künste, Meg Stuart & Damaged Goods são financiados pelo Governo das Flanders e pela Comissão da Comunidade Flamenga.

"Until Our Hearts Stop", de Meg Stuart, amanhã quinta feira e sexta, dia 27 de junho de 2019, no grande auditório da Culturgest, em Lisboa, sempre às 21h00.