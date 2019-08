Atriz Millie Bobby Brown de "Stranger Things" na Comic Con Portugal

Millie Bobby Brown é a mais jovem a ser incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo © EPA

A atriz Millie Bobby Brown, protagonista da série "Stranger Things", é uma das convidadas da edição deste ano da Comic Con Portugal, que decorre de 12 a 15 de setembro em Oeiras.

A atriz, de 15 anos, estará no Passeio Marítimo de Algés a 15 de setembro "para partilhar a sua experiência no mundo da Televisão e Cinema num painel de Q&A [perguntas de respostas] e tirar fotografias e dar autógrafos aos fãs", de acordo com a organização da Comic Con Portugal num comunicado divulgado estq quarta-feira.

Millie Bobby Brown estreou-se como atriz em 2013 na série de televisão "Era uma vez no país das Maravilhas", tendo depois disso tido pequenas participações em séries como "NCIS: Investigação Criminal", "Anatomia de Grey" e "Uma Família Muito Moderna".

É com o papel de Eleven, em "Stranger Things", que atinge a popularidade. Aos 13 anos, recebeu uma nomeação de Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama nos Emmy.

A série, passada na década de 1980 e que remete para vários filmes de culto dessa época, é um original da Netflix, cuja primeira temporada se estreou em 2016.

A segunda temporada estreou-se em outubro de 2017 e a terceira em julho deste ano. Em dois anos, a série conseguiu várias nomeações e prémios, entre os quais o de Melhor Elenco do Sindicato dos Atores dos EUA.

Millie Bobby Brown, a mais jovem a ser incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, estreou-se este ano no cinema em "Godzilla II: Rei dos Monstros". Atualmente está a filmar "Enola Holmes", no qual interpreta o papel da protagonista, que dá nome ao filme, a irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes.

Com quase 30 milhões de seguidores na rede social Instagram, além de atriz, Millie Bobby Brown é também, desde novembro de 2018, Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF. A mais nova de sempre.

Este ano, desenhou uma coleção de ténis em parceria com a Converse e lançou uma linha de produtos de cosmética vegan (que não utiliza produtos de origem animal) e 'cruelty free' (que não testada em animais), Florence by Mills.

A 6.ª edição da Comic Con Portugal, convenção dedicada ao entretenimento e cultura pop, decorre entre 12 e 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras.

Para este ano, além de Millie Bobby Brown, foram já confirmadas as presenças de, entre outros, a atriz Tricia Helfer (que integrou o elenco da série "Battlestar Galactica"), o ator Alexander Ludwig ("Vikings"), os escritores Richard Zimler e Filipe Faria, o ator Joaquim de Almeida, o autor de BD Nuno Plati, o realizador Bill Plympton, o ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e o autor de BD Fabio Civitelli.

A organização da Comic Con Portugal assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras por três edições (2018, 2019 e 2020) e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 20 e os 30 euros, se forem comprados até 31 de agosto (aumentam cinco euros a partir de 1 de setembro). Os passes gerais custam 75 euros, se foram comprados até 31 de agosto (a partir de 1 de setembro encarecem dez euros) e os passes de fim de semana custam 50 euros, até 31 de agosto (a partir de 1 de setembro custam 60 euros).