Balsa. Uma cidade romana por descobrir debaixo de terra em Tavira

Muitas das peças encontradas em Balsa já no século XIX estão no museu de arqueologia em Lisboa. Há historiadores que defendem que este local, situado no concelho de Tavira, junto à Ria Formosa, foi uma das mais importantes cidades romanas e um importante porto marítimo e local de produção de sal.

A Câmara de Tavira, a Direção Regional de Cultura e a Universidade do Algarve celebraram um protocolo para tentar perceber o que poderá ainda estar no local.

As escavações vão ter início no próximo mês." A zona de Balsa é um santuário arqueológico",diz Jorge Botelho..

O presidente da Câmara de Tavira sublinha que a intenção é perceber qual a dimensão real deste local e depois " fazer um campus em permanência, um museu, e dar segurança ao espaço para não ser vandalizado". O autarca explica que no local têm sido encontrados ao longo do tempo peças cerâmicas, colunas e muitos outros objetos.

Como refere Adriana Freire Nogueira, Diretora Regional de Cultura foi até encontrada uma "moeda própria cunhada com o símbolo da cidade".

Por isso os historiadores acreditam que este local onde se situaria a cidade de Balsa encerra muitos tesouros arqueológicos por desvendar." O facto de Estácio da Veiga [arqueólogo e escritor do séc XIX] ter encontrado coisas muito importantes e que estão no museu de arqueologia em Lisboa revela que pequena não seria, nem irrelevante", afirma. Depois das escavações feitas " vamos ver o que a terra nos diz", conclui.

Por isso, os trabalhos de campo começam já no dia 19 de agosto e numa primeira fase prolongam-se até 5 de setembro.

Os investigadores vão fazer prospeções geofísicas e escavações para perceber o que deixaram os romanos no local e que dimensão real teria esta cidade. O projeto tem a duração de 3 anos