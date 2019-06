Bienal de Novo em Évora

© Créditos Reservados

Era agora ou nunca, José Russo diretor artistico do CENDREV, a companhia que sempre organizou a Bienal de Évora, sabia que era agora ou nunca, sempre recusaram a ideia de fazer uma bienalzinha quando o dinheiro não chegava para tudo mas neste momento tudo se conjugou. A Câmara Municipal passa a ser parceira e o Ministério da Cultural, mesmo depois do projeto ter chumbado, na DGA, a ministra aceitou, em Nome dos Bonecos de Santo Aleixo, não deixar morrer a Bienal de Évora, e em todo este processo José Russo quer vincar bem que a conversa com a ministra da Cultura, alio sentado cara a cara deu resultado. Aqui está com certeza a mão do Mestre salas e do padre chancas, nos Bonecos de Santo Aleixo que são aqui o elemento essencial de toda esta movimentação em Évora. Os Bonecos de Santo Aleixo abrem as portas casa a muitos bonecos de muito sitios que vão desaguar até domingo em toda a cidade de Évora. 25 Companhias de 12 paises em 11 lugares de Évora, que começa no Teatro Garcia de Resende, Casa dos Bonecos de Santo Aleixo, desde o final dos anos oitenta, agora de novo em bienal até domingo, dia 9 de junho.