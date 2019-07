Bonecas no Carlos Alberto

© José Miguel Soares

Bonecas, parte do livro de Afonso Cruz e da crueza rude e linda das mulheres de Paula Rêgo, Ana Luena e José Miguel Soares, partem de um livro mas também foram ouvir raparigas de um centro de acolhimento temporário e mulheres numa casa abrigo, é aqui que a ficção se despega da realidade e está sempre a encontra-la, bonecas é aqui um paradoxo, Bonecas resulta não só de entrevistas a todas estas pessoas mas José Miguel Soares sublinha o facto de terem feito uma larga pesquisa sobre violência. Neste espetáculo estas personagens, que não são biográficas de ninguém estão em lugar nenhum, é este o lugar, um qualquer lugar. Estas são vozes que se querem juntar a todas as vozes que sofrem violência, seja qual for.

direção artística Ana Luena, José Miguel Soares, texto cénico, encenação, cenografia e figurinos Ana Luena, a partir de um conto de Afonso Cruz e do universo de Paula Rego, música original Zé Peps, desenho de luz Pedro Correia, caracterização Chissangue Afonso, costureiras Adozinda Cunha, Luísa Sousa (My Tailor is.), fotografia, vídeo e comunicação José Miguel Soaresapoio à produção Nuno Eusébio, interpretação Mariana Magalhães, Nádia Yracema, , Susana Sá e Matilde Magalhães (aluna finalista do Departamento de Artes Cénicas da Universidade de Évora), coprodução Malvada Associação Artística, São Luiz Teatro Municipal, Câmara Municipal de Évora, TNSJ, apoios Montepio Geral - Associação Mutualista, Fundação GDA

Bonecas, está no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica quarta e sábado às 7 da tarde, quinta e sexta feira às 9 da noite e domingo às 4 da tarde, só até 21 de Julho.