Casa do Cinema Manoel de Oliveira abre no final do mês

O cineasta Manoel de Oliveira vai ter um espaço dedicado à sua obra no Museu de Serralves © Pedro Correia/ Global Imagens

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira vai ser inaugurada no próximo dia 24 de junho, avançou à TSF Marta Almeida, diretora-adjunta do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto.

No dia em que comemora 20 anos, o Museu de Serralves anuncia que o espólio do cineasta português Manoel de Oliveira vai poder ser visitado já a partir do final deste mês.

"Vai ser no dia 24 de junho, na última semana de junho, que Serralves inaugura da Casa Manoel de Oliveira, com uma exposição que irá abrir portas ao arquivo, à coleção que vai albergar, e uma programação extensa que o António Preto está a preparar", referiu Marta Almeida.