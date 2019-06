Chove Chuva no Primavera Sound

© Marta Perez/EPA

Uma tarde de inverno com chuva torrencial e vento forte adiou a abertura de portas do NOS Primavera Sound que, ainda assim, manteve o horário dos espetáculos, apenas afetado pelos cancelamentos da britânica Ama Lou, por doença, e da sul-coreana Peggy Gou, por problemas nos voos em Berlim, devido ao mau tempo.

A chuva voltou em força pelas 10h da noite, já o afinadíssimo Seth Nyquist ou Mor Mor atuava no palco Super Bock, no lado oposto ao palco seat onde terminava a atuação de Jarvis Cocker, o conhecido líder dos Pulp.

Mas a noite era de Solange, a irmã de Beyoncé Knowles, com um enorme séquito de acompanhantes em palco a promover o mais novo When I Get Home. Músicos, cantores e bailarinos que, por volta da 1h30 assistiram a uma debandada quase geral devido a nova chuvada neste primeiro dia de festival.

São mais de 70 atuações ao longo destes três dias e com destaque natural para os cabeças de cartaz. Esta sexta-feira, James Blake, Interpol ou J Balvin, três estilos muito diferentes. J Balvin provocou mesmo alguma celeuma nas redes sociais, aquando o anuncio do cartaz, porque muitos aficionados do festival manifestaram a sua estranheza, no mínimo, pelo reggaeton do colombiano.

No último dia há mais castelhano em destaque com flamenco pop ou a pop com flamenco da espanhola Rosalia. Se Rosalia traz espanhóis e um publico mais novo ao festival há outros nomes para o público mais adulto. Erykah Badu é um ícone do R&B e há ainda o brasileiro Jorge Ben Jor. Do alto dos seus 74 anos, o carioca deve trazer clássicos como Mas Que Nada ou Chove Chuva. Pensando melhor se calhar é melhor não arriscar esta... Pelo sim, pelo não.