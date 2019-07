O realizador espanhol é um dos maiores cineastas da história da sétima arte © DR

A partir de 11 de julho, a Leopardo Filmes e a Medeia Filmes começam um ciclo de cinema em homenagem a Luis Buñuel , mas este domingo o cinema Monumental, em Lisboa, apresenta a sessão de abertura com a exibição do documentário "Tras Nazarìn" (2015), de Javier Espada, realizador e fundador do Centro Buñuel de Calanda, que segue a rodagem daquele que é um dos filmes preferidos de Buñuel, Nazarín (1959).

Após a exibição do filme, segue-se uma conversa com Javier Espada e a exibição dos filmes "Um Cão Andaluz" (1929) e "A Idade de Ouro" (1930), de Luis Buñuel.

O ciclo é retomado no dia 11 e vai prolongar-se até ao final do ano, com passagem por salas de todo o país. Em julho e início de agosto, as sessões vão acontecer no Espaço Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto, com a exibição de 14 filmes, entre eles "Os Esquecidos" (1950) e "Viridiana" (1961).

Quanto à programação para os próximos meses e para as outras salas da Medeia (Theatro Circo, em Braga, Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz e Auditório Charlot, em Setúbal), ainda não foi divulgada.