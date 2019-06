Conhecer a cultura tailandesa sem sair de Lisboa? Basta ir até Belém

© Direitos Reservados

TSF Por 29 Junho, 2019 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante este fim de semana, Belém volta a receber o "Thai Festival". Esta é a 5ª edição de um evento que celebra a cultura tailandesa. As atividades são variadas, desde danças tradicionais, massagens, provas de comida e workshops de Muay Thai. Este ano os visitantes podem contar com algumas novidades, como a presença do escritor José Luís Peixoto, para uma conversa sobre o seu livro "O Caminho Imperfeito", em que uma parte da obra é passada na Tailândia.

Pub Pub

Rosário Louro, diretora da Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal, que todos os anos marca presença no festival, contou à TSF que o evento é visitado por muitos turistas mas não só, já que "há muitos portugueses interessados pela cultura tailandesa". O Festival da Tailândia é, também, "uma atividade para se viver em família", já que existem diferentes programas para os mais pequenos, desde pinturas a histórias tradicionais deste país.

A organização do festival é da responsabilidade da Embaixada Tailandesa, que reúne este fim de semana, em Lisboa, todos os apontamentos necessários para que os visitantes possam experienciar a cultura tailandesa.

O Festival Tailandês chegou a Portugal depois de uma iniciativa bem sucedida na Holanda e foi recebido "com muito agrado", já que "a Tailândia é um destino de sonho para todos os portugueses".

Com dezenas de atividades a decorrer no Jardim Vasco da Gama, em Belém, a 5ª edição do "Thai Festival" dá a oportunidade de ficar a conhecer a cultura tailandesa.