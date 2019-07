© créditos reservados

Iratxe Ansa e Igor Bacovich são dois coreógrafos e bailarinos que que coreografaram esta peça de dança, a partir de um método que criaram Metamorphosis. Neste Dog Talks é a dificuldade de comunicação que vem ao de cimo, uma língua que não se conhece. Uma comunicação de cães, que vai do cinema ao teatro e como é que pode fazer uma peça a que chamaram Dog Talks em dança em cima de um palco. Com seis bailarinos em cima do palco, que são personagens, Iratxe Ansa chama-lhe personagens, porque essa é também uma maneira de chegar aos bailarinos. Estas comunicações mesmo que sejam conversas de cão, são sempre muito físicas, é o método coreográfico que fala com o corpo, Igor Bacovich diz que essa é a linguagem que utilizam para comunicar, um vocabulário coreográfico com muitas palavras físicas mesmo que seja em Dog Talks

Dog Talks, dança no Teatro da Trindade, hoje e amanhã, sempre às 9 da noite.