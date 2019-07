Curta-metragem de Filipe Melo premiada em Espanha

"Sleepwalk" é a adaptação ao cinema por Filipe Melo e Juan Cavia, do conto de BD com o mesmo nome © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"Sleepwalk" é uma adaptação ao cinema do conto em banda desenhada com o mesmo nome, da autoria de Filipe Melo e Juan Cavia, publicado em 2017 na revista Granta Portugal.

Agora venceu o prémio Onofre à Melhor Curta-Metragem, no valor de três mil euros, de acordo com a organização do festival, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

O festival, que terminou no sábado, distinguiu ainda o ator Fernando Rodrigues com o prémio AISGE para a Melhor Interpretação Masculina, em "Por tua testemunha", de João Pupo, e "Equinócio", de Ivo M. Ferreira, com o prémio AEC para Melhor Fotografia, da responsabilidade de João Ribeiro.

Este ano, competiam no festival cinco curtas-metragens portuguesas: "Sleepwalk", "Equinócio", "Por Tua Testemunha", "Nevoeiro", de Daniel Veloso, e "Rio entre as Montanhas", de José Magro. Na abertura do festival foi exibido "Raiva", de Sérgio Tréfaut.

No 25.º Festival Ibérico de Cinema, o prémio Onofre para Melhor Realização foi atribuído a "Mujer sin hijo", de Eva Saiz. No mesmo filme, foi distinguida a atriz Susana Alcántara, com o prémio AISGE para Melhor Interpretação Feminina. O prémio Onofre de Melhor Argumento foi atribuído a Jordi Capdevilla, por "Hawaii", e o de Melhor Música Original a Johan Söderqvist, pelo trabalho em "La Noria", de Carlos Baena.

"Requiem", de Juanma Juárez, recebeu o Prémio do Público de Badajoz, "Miedos", de Germán Sancho, o Prémio do Público de San Vicente de Olivença, e "La octava dimensión", de Kike Maíllo, o Prémio do Público de San vicente de Alcántara.

O 25.º FIC é patrocinado pelo Governo Regional da Extremadura, Diputación de Badajoz, Consórcio do Teatro López de Ayala, Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças e municípios das cidades envolvidas, assim como por outras entidades.