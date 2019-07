Da "alegria" à "pena" de não ir mais longe. As reações às inscrições portuguesas na UNESCO

© Sara Matos/Global Imagens

Alegria e responsabilidade são as palavras escolhidas pelos autarcas de Braga e de Mafra para descrever a inscrição do Santuário do Bom Jesus, em Braga, e o conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra na lista do Património Cultural Mundial da UNESCO. No entanto, há quem considere que as duas candidaturas podiam ter ido mais longe.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, considera que esta classificação é um motivo de orgulho que "será seguramente um motivo de visibilidade acrescida no futuro, de atratividade crescente e também de responsabilidade, porque há todo um conjunto de padrões de qualidade, de salvaguarda urbanística e de valorização que têm de continuar a ser assegurados."

Também o arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, descreve esta novidade como "um dia memorável", mas "ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. "Estamos empenhados em continuar a preservar todo aquele património para que a Humanidade possa também usufruir", sublinhou.

No mesmo plano, o autarca de Mafra, Hélder Sousa Silva, lembra que os critérios da UNESCO são cada vez mais apertados: "Inscrever bens no continente europeu, hoje em dia, é uma raridade, porque existem outros continentes em que o número de inscrições são relativamente reduzidos - como é o caso de África - e tem-se dado prioridade a essas inscrições."

Por outro lado, Ana Paula Amendoeira, vice-presidente do ICOMOS, organismo que luta pela preservação do património europeu, defende que tanto no caso de Braga como no de Mafra a UNESCO podia ter ido mais longe na classificação.

"Eu só tenho pena que não tenham percebido a relevância de Mafra na sua totalidade e não tenham inscrito o monumento com o critério seis - que é o critério com as influências culturais que determinado património representa no mundo. O Bom Jesus é uma espécie de percurso de reflexão e de purificação para uma individualização melhor do ser humano", sublinhou Ana Paula Amendoeira.

A Lista do Património Mundial da UNESCO integra atualmente 1.092 sítios em 167 países.

Portugal conta com 15 locais classificados em território nacional, havendo ainda 11 que constituem património mundial de origem portuguesa no mundo.

O Centro Histórico de Angra do Heroísmo, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, em Lisboa, num conjunto de proximidade, o Mosteiro da Batalha e o Convento de Cristo, em Tomar, foram os primeiros classificados, em 1983.