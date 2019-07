Debaixo de um chorão, "Quintanilha Rock" já arrancou

© Pixabay

O Festival Quintanilha Rock arrancou esta quinta-feira e irá consolidar-se com a sua 18 edição. A aldeia transmontana, junto da fronteira e com cerca de 250 habitantes prepara-se para receber mais de seis mil pessoas. A organização continua a querer um festival que respeite a natureza, onde a música importa mas o que mais se destaca é mesmo o convívio.

"Começou ontem com poesia lida aqui debaixo deste chorão que é onde as pessoas descansam à sombra e onde se leram cartas de amor que a organização pediu aos habitantes da aldeia para escreverem ao festival. Foram lidas e musicadas. À noite hoje um jantar comunitário onde também tocou a Incómoda, uma orquestra feita de propósito para o festival".

A incómoda há de andar também pelo recinto do festival sexta-feira e sábado, salienta Leonor Afonso da organização que também diz que com os 18 anos a responsabilidade social do festival aumenta.

"Com esta maioridade queremos ser mais que um mero festival de música, queremos marcar a diferença e achamos que é muito importante esta relação com a comunidade e promovemos também encontros geracionais uma vez que aqui a população é, na sua maioria, idosa".

O que não acontecerá nos próximos dois dias, a organização pensa ter cerca de seis mil pessoas, até porque Espanha é já ali do outro lado do rio. Virão para o festival e a ver os amigos também, é o que diz Henrique Fernandes, o presidente da Junta. "Sim, somos amigos e conhecidos e contamos com eles".

Do outro lado da fronteira chegarão também bandas espanholas para o festival que a organização quer que esteja em total sintonia com a natureza. O festival transfere-se hoje da aldeia para o recinto do Colado, junto ao rio Maças, a cerca de quilómetro e meio de Quintanilha, salienta Filipe Afonso da organização.

"Este é um festival no meio do Parque Natural de Montesinho e queremos que todos respeitem isso. Temos copos recicláveis e cinzeiros de bolso. Aqui não há fast food e temos bandas que se estão ou vão a firmar-se a curto prazo no panorama nacional."

Já desde quinta-feira que Quintanilha está a chamar os amantes dos festivais. Este é seguramente diferente, pela música, pela essência familiar, pelo local, em pleno Parque Natural de Montesinho e principalmente pelo acolhimento das pessoas de Quintanilha, onde a música importa mas o que mais se destaca é mesmo o convivi.