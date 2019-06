Diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos sem condições para novo mandato

© Sara Matos / Global Imagens

O diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), Patrick Dickie, anunciou hoje que "não tem condições para equacionar a continuidade naquelas funções", revelou o TNSC.

Em comunicado, o teatro nacional - tutelado pelo Organismo de Produção Artística (Opart) - explica que Patrick Dickie informou hoje a ministra da Cultura da sua decisão, tomada por "razões pessoais".



Segundo o teatro nacional, o mandato de Patrick Dickie termina a 31 de agosto, dia em que efetivamente cessará funções como diretor artístico.



A saída de Patrick Dickie é conhecida numa altura em que os trabalhadores do TNSC e da Companhia Nacional de Bailado estão em greve e que o conselho de administração do organismo que os tutela, o Opart, liderado por Carlos Vargas, não será reconduzido para um segundo mandato.



O Ministério da Cultura deverá anunciar ainda esta semana a composição do novo conselho de administração do Opart.